Clima, Imperia nella top 10 italiana: la provincia si piazza decima nella classifica nazionale

Il clima della provincia di Imperia si conferma tra i migliori d’Italia. Lo certifica l’Indice del clima elaborato dal Sole 24 Ore su dati di 3B Meteo, che analizza il benessere climatico nei capoluoghi italiani sulla base dei dati meteorologici registrati nel periodo 2015-2025. Nella graduatoria nazionale Imperia si piazza al decimo posto con 706 punti, entrando nella top ten tra i territori con le condizioni meteo più favorevoli per la qualità della vita.

La classifica prende in esame 112 capoluoghi italiani, riaggregati su base provinciale, e rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla tradizionale indagine sulla Qualità della vita del quotidiano economico. Il risultato finale nasce dall’analisi di 15 indicatori climatici, ciascuno dei quali misura aspetti meteorologici che incidono sulla quotidianità dei cittadini: dal soleggiamento alla presenza di caldo estremo, dall’umidità alle precipitazioni, fino alla ventilazione e alla frequenza di eventi meteo intensi.

In testa alla classifica si collocano Bari, con 760,2 punti, Barletta-Andria-Trani con 747,6 e Pescara con 733,4. Imperia si posiziona dunque a ridosso delle province migliori d’Italia, confermando una delle caratteristiche storiche del territorio ligure di Ponente: un clima generalmente mite e stabile.

Analizzando i singoli parametri emerge un quadro piuttosto articolato. Imperia ottiene risultati molto positivi in alcuni indicatori legati alle temperature estreme. La provincia è terza in Italia per numero contenuto di giornate con caldo estremo, con una media di 1,2 giorni all’anno con temperature superiori ai 35 gradi, e terza anche per ondate di calore, con circa 5,6 episodi medi annui di temperature superiori ai 30 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Buona anche la posizione per i giorni freddi, dove Imperia si colloca al tredicesimo posto, con appena 0,3 giorni medi all’anno con temperature percepite inferiori ai 3 gradi.

Il clima della Riviera mostra inoltre condizioni favorevoli sul fronte della nebbia, con la provincia ventunesima in Italia e una media di 2,5 giorni annui con presenza di nebbia. Buono anche il dato sull’escursione termica, dove Imperia si piazza sedicesima con una differenza media tra temperature massime e minime giornaliere pari a 6,4 gradi.

Altri indicatori mostrano invece alcune criticità. Tra i dati meno favorevoli emerge quello delle notti tropicali, con la provincia 83ª in classifica e una media di 95,5 notti all’anno in cui la temperatura notturna non scende sotto i 20 gradi. Anche l’umidità relativa pesa sul risultato complessivo: Imperia è 81ª per giorni fuori dal comfort climatico, con oltre 203 giornate all’anno caratterizzate da livelli di umidità superiori al 70% o inferiori al 30%.

Posizioni più arretrate si registrano anche per alcuni parametri legati al vento e alle precipitazioni. Imperia è 80ª per raffiche di vento, con una media di 26 giorni all’anno con raffiche superiori ai 30 nodi, e 77ª per intensità pluviometrica, con circa 14,4 millimetri di pioggia medi per ogni giorno piovoso. Anche la circolazione dell’aria non brilla particolarmente, con il 60° posto nella graduatoria nazionale.

Il metodo di calcolo dell’indice prevede l’attribuzione di un punteggio da 0 a 1000 per ogni parametro. Alla città con la performance migliore viene assegnato il punteggio massimo, mentre le altre vengono posizionate in proporzione alla distanza dal valore migliore. La classifica finale è quindi il risultato della media dei punteggi ottenuti nei diversi indicatori.

Il decimo posto nazionale rappresenta comunque un risultato significativo per la provincia di Imperia, che continua a distinguersi per un clima generalmente favorevole, caratterizzato da temperature miti, scarsa presenza di freddo intenso e limitati episodi di caldo estremo. Un elemento che, oltre a incidere sulla qualità della vita dei residenti, resta uno dei fattori chiave dell’attrattività turistica della Riviera dei Fiori.