Cosmoprof: biglietti agevolati per le imprese di estetica e acconciatura associate a CNA Imperia

CNA Imperia segnala alle imprese associate dei settori acconciatura ed estetica un’importante opportunità di aggiornamento e crescita professionale.

Grazie alla rete CNA sarà infatti possibile accedere a biglietti a tariffa agevolata per il Cosmoprof, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo della bellezza professionale, dell’estetica e dell’hair styling, punto di riferimento per operatori e aziende del settore a livello mondiale.

Il Cosmoprof rappresenta ogni anno un appuntamento strategico per i professionisti del comparto beauty, offrendo la possibilità di scoprire le nuove tendenze del mercato, conoscere prodotti e tecnologie innovative e confrontarsi con aziende e professionisti provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione alla fiera costituisce un’occasione preziosa per aggiornarsi sulle evoluzioni del settore, ampliare le proprie competenze e individuare nuove opportunità per lo sviluppo delle attività.

Le imprese associate interessate ad usufruire della biglietteria agevolata riservata a CNA possono contattare CNA Imperia per ricevere tutte le informazioni.