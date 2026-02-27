Sanremo, Piana incontra l’arbitro FIFA Manuela Nicolosi: eccellenza italiana e simbolo di pari opportunità

L’assessore regionale Alessandro Piana ha incontrato oggi a Casa Sanremo l’arbitro internazionale Manuela Nicolosi, protagonista di una carriera straordinaria che l’ha resa un punto di riferimento nel panorama calcistico mondiale.

Arbitro FIFA dal 2010, Nicolosi è stata la prima italiana a dirigere una Finale di Coppa del Mondo Femminile e a esordire in Ligue 1 maschile. Un percorso costellato di traguardi che l’ha vista anche parte della prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale europea maschile, la Supercoppa UEFA 2019. In carriera ha preso parte a cinque tornei FIFA e a due edizioni dei Giochi Olimpici, distinguendosi inoltre come ambasciatrice dell’empowerment femminile attraverso progetti nelle scuole e nelle aziende.

“Lo sport è uno straordinario veicolo di valori, inclusione e pari opportunità” – ha dichiarato l’assessore Piana –. “L’esperienza e la determinazione di Manuela Nicolosi dimostrano come competenza, studio e passione possano abbattere ogni barriera culturale. È un orgoglio poter raccontare storie come la sua, esempio per i giovani e per tutte le donne che vogliono affermarsi anche nei settori tradizionalmente maschili”.

L’incontro a Sanremo ha così celebrato un’eccellenza italiana che continua a scrivere pagine importanti della storia del calcio, promuovendo valori di inclusione e meritocrazia dentro e fuori dal campo.