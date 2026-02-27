Sanremo, Fedez e Masini mandano in tilt via Matteotti: folla in delirio sotto il balcone (Foto e video)

Via Matteotti paralizzata nel primo pomeriggio di oggi per l’apparizione a sorpresa di Fedez e Marco Masini. I due artisti si sono affacciati da un balconcino nei pressi del Teatro Ariston, intrattenendo il pubblico radunato sotto con saluti, sorrisi e qualche scambio di battute.

In pochi minuti la strada si è riempita completamente, con il flusso pedonale praticamente bloccato tra curiosi, fan e turisti. Un colpo d’occhio impressionante, che conferma come il Festival di Sanremo viva ormai anche fuori dal palco, tra balconi, dirette social e momenti improvvisati che diventano virali.

La coppia è tra le protagoniste di questa edizione: rientrati nei primi cinque nella classifica della seconda serata, Fedez e Masini stanno catalizzando attenzione e commenti. L’attesa ora è tutta per la serata delle Cover in programma questa sera, quando saliranno sul palco insieme al violoncellista Stjepan Hauser per interpretare “Meravigliosa creatura”.

Un’esibizione che si preannuncia tra le più attese della serata e che già nel pomeriggio ha trovato un’anticipazione nell’entusiasmo della folla di via Matteotti. Sanremo, ancora una volta, dimostra di essere una città che si ferma per la musica, trasformando anche un semplice affaccio in un evento capace di bloccare il cuore del centro.

(Foto e video di Erika Bonazinga)