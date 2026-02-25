Antistress “Benvenuti in Liguria” alla sala stampa dell’Ariston: il regalo dell’assessore Luca Lombardi (Video)

Un piccolo gesto simbolico, ma dal forte valore promozionale. Nelle scorse ore l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi ha donato alla sala stampa del Teatro Ariston degli antistress brandizzati “Benvenuti in Liguria”, distribuiti ai giornalisti impegnati nella settimana del Festival di Sanremo.

Un’iniziativa pensata per promuovere il territorio in modo leggero e originale proprio nel cuore mediatico della manifestazione, dove ogni giorno transitano centinaia di operatori dell’informazione provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Lombardi, in queste ore impegnato politicamente su più fronti istituzionali, ha comunque trovato il tempo per assistere alla prima serata del Festival. E il commento è stato entusiasta: “Spettacolo fantastico”.

Difficile stabilire una top 3, ma alla domanda sul brano che lo ha colpito maggiormente, l’assessore non ha avuto dubbi: “Il mio preferito? Quello di Ditonellapiaga. La sua canzone mi è piaciuta tantissimo”.