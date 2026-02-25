Angolo K porta la K‑Beauty a Casa Sanremo: presentato il nuovo percorso formativo tra Milano e il mondo del K‑pop

Il 27 e 28 febbraio, in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a Casa Sanremo, Angolo K - punto di riferimento per la cosmetica coreana d’eccellenza —presenta in anteprima un progetto rivoluzionario. Il percorso formativo, in programma a Milano, è strutturato in due moduli per rispondere a due diverse esigenze di mercato: Pro e General. Le iscrizioni per entrambi i livelli (Pro e General) esclusiva dedicata ai segreti della K-Beauty, realizzata in collaborazione con il prestigioso brand di pennelli IZII Seoul e la celebre Make-up Artist delle star del K-pop.

Il percorso formativo, in programma a Milano, è strutturato in modo binario per rispondere a due diverse esigenze di mercato.

Le iscrizioni per entrambi i livelli (Pro e General) sono aperte sul sito ufficiale di Angolo K: https://www.angolokappa.com/it (Gli iscritti riceveranno una newsletter dedicata con tutti i dettagli logistici e le anticipazioni sui trend della stagione).

Due i Percorsi di Eccellenza:

MASTERCLASS PRO (Per Professionisti del settore):

Una masterclass avanzata dedicato ai MUA, estetisti e operatori del settore beauty, con focus sull’insegnamento di know-how tecnico esclusivo. Si esploreranno tecniche all'avanguardia: dalla preparazione ottimale della pelle per ottenere il celebre effetto glass skin coreano, alle metodiche professionali utilizzate nei set televisivi e cinematografici della Corea.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e tra i partecipanti verrà selezionata un MUA Testimonial per ogni regione, che diventerà il volto della formazione Angolo K sul territorio.

BEAUTY EXPERIENCE (Per privati e appassionati di K-Beauty):

Una sessione dedicata a chi vuole scoprire l'arte della Self-Makeup K-Beauty: un'opportunità unica per valorizzare il proprio viso secondo i trend più attuali e i prodotti più performanti della routine coreana, guidati da esperti internazionali individuati appositamente da Angolo K.

A Casa Sanremo verranno inoltre esposti i prodotti di punta di Angolo K, scelti per in base a performance ed efficacia: dai sieri antirughe ad alta concentrazione di principi attivi, alle creme viso e corpo ipoallergeniche, dai prodotti per capelli a base di acqua termale ricca di minerali, fino ai pennelli professionali vegani e cruelty free. Questa selezione è pensata sia per i professionisti del settore sia per consumatori alla ricerca di prodotti innovativi e altamente performanti.

«La beauty culture coreana rappresenta una vera cultura della pelle, fondata su metodo rigoroso, ricerca avanzata e continua innovazione», dichiara Kiara Park, fondatrice di Angolo K. «Con questa masterclass, presentata in anteprima a Casa Sanremo, vogliamo offrire ai truccatori professionisti un'opportunità concreta di crescita e specializzazione. Si tratta di un percorso studiato per trasmettere competenze distintive e immediatamente applicabili nel loro lavoro quotidiano».

Questa iniziativa conferma la missione di Angolo K: rendere accessibile in Italia l’eccellenza della cosmetica coreana e supportare l’evoluzione del settore beauty attraverso formazione di alto livello, innovazione continua e promozione di una cultura professionale condivisa.