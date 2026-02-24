Meek incontra i fan a Sanremo: appuntamento all’Hotel Morandi con il debutto “Fabulous”

Venerdì 27 febbraio alle ore 11.20, presso l’Hotel Morandi di Sanremo (Corso Matuzia, 51, Sanremo), Meek – già in tutte le radio col brano di debutto “Fabulous” – incontrerà nuovi fan e appassionati. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con EarOne, presente al Festival Zone con un hub dedicato a radio e contenuti esclusivi, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’artista.
