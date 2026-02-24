Beppe Convertini presenta “Il Paese delle tradizioni” a Casa Sanremo Writers: viaggio nell’Italia che resiste

Beppe Convertini con “Il Paese delle tradizioni” è protagonista dell’appuntamento di Rai Libri “Ambasciatori della Lettura” a Casa Sanremo Writers, mercoledì 25 febbraio alle 17.30. L’incontro, moderato dalla giornalista Grazia Serra, sarà trasmesso in diretta su RaiPlay.

In un mondo che corre sempre più veloce e che rischia di perdere le proprie radici, Beppe Convertini intraprende un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni popolari che ancora resistono, che sopravvivono tra piazze, feste, riti antichi, artigianato e cucina. Il volume è un diario di incontri e racconti che attraversa l’Italia più autentica: quella dei piccoli borghi, in cui i rituali sono tramandati di generazione in generazione, i mestieri di un tempo vengono preservati come tesori e le comunità si stringono ancora intorno ai simboli identitari. Dalle processioni con le grandi macchine a spalla (Patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO) alle feste che celebrano i prodotti del territorio, dalle antiche usanze del Carnevale di Romeno in Val di Non alla spettacolare ’ndocciata di Agnone in Molise, Convertini ascolta, osserva, raccoglie e restituisce un affresco vivente del Paese che resiste. Un libro che è un invito a guardare al futuro senza dimenticare la bellezza del passato.

Beppe Convertini è attore, conduttore e autore televisivo e radiofonico. Ha condotto su Rai 1 diversi programmi, tra i quali “La vita in diretta Estate”, “Linea Verde”, “Storie in bicicletta”, “Telethon”, “C’è tempo per…”, “Uno Weekend”, “Azzurro – Storie di mare”, “Evoluzione terra”. Attualmente conduce “Uno Mattina in Famiglia”, in onda nel weekend su Rai 1. Per Rai Libri ha pubblicato “Paesi miei” e “Il Paese azzurro”.

Con “Ambasciatori della Lettura”, Rai Libri conferma la propria vocazione a creare occasioni di dialogo tra autori e lettori, portando la parola scritta al centro della scena culturale di Sanremo. L’iniziativa è nata per rafforzare il proprio impegno nella promozione della cultura della lettura.

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 26 febbraio sarà dedicato a Giorgio Calcara e al suo “Battiato svelato”. L’autore cura un saggio poetico e profondo sull’universo spirituale, musicale e filosofico di Franco Battiato. Tra interviste, aneddoti e testimonianze inedite, emerge il ritratto di un artista visionario.

Venerdì 27 febbraio Massimiliano Ossini, conduttore Rai e scrittore, presenterà “Oltre i limiti”. Dall’Elbrus allo stretto di Messina, le sfide impossibili che diventano di tutti, un racconto di viaggio, fatica e conquista che va dal Caucaso allo stretto di Messina. Un libro che trasforma le sue esperienze in metafore della vita, mostrando come la vera vetta sia dentro ciascuno di noi.

A chiudere la rassegna, sabato 28 febbraio, sarà Maria Latella con “La sfida delle idee”, presentato in anteprima. Conduttrice di vari programmi, tra cui La Biblioteca dei Sentimenti, l’autrice anticipa a Sanremo il suo nuovo libro, che esplora le idee che stanno modellando il nostro tempo, un dialogo con sei protagonisti della cultura internazionale, tra letteratura, economia, media e pensiero critico.



