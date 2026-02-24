76° Festival di Sanremo - Al Bar Santissimo arriva Sayf. Il regalo inaspettato di una fan (Foto e video)

“Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare” recita lo striscione appeso sul bancone del Bar Santissimo, il quartier generale di Sayf in piazza San Siro a Sanremo, prendendo parte del testo del brano in gara, ‘Mi piaci tanto’. In sella a un Ciao Piaggio, l’artista genovese, alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, è arrivato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, poco prima delle 15 per fare foto con i fan, firmare magliette, ricevere affetto e regali anche inaspettati.

Su tutti, la maglietta ‘Sciuscia e sciurbì nu se peu’ che una signora ha deciso di omaggiare al giovane cantante. “La prima volta che l’ho conosciuto, durante le prove, gli ho regalato un gufetto. Da lì mi ha preso in simpatia. É talmente carino e disponibile che si è meritato un altro regalo” racconta la signora. Intanto cresce l’attesa: “Spero che vinca, certo. Non vedo l’ora di sentirla e in bocca al lupo”. Il brano che il genovese porta sul palco dell’Ariston è un pezzo molto veloce, rime che nello stile dell’artista intrecciano il cantautorato e street rap per ritrovare un ritornello orecchiabile che diventa traino di un testo che gioca con le contraddizioni dei giorni nostri.

Intanto, il cantante genovese è pronto a salutare i fan tra tazzine di caffè. Giovedì 26 febbraio sarà nuovamente nel suo corner: dalle 10 accoglierà tutto nel Bar Santissimo. Ma non è tutto. Sayf sarà protagonista di un live il 18 luglio 2026 all’Arena del Mare al Porto Antico con La Santissima Fest. Il ritorno live dell’artista dopo tre sold out lo scorso anno che si prepara a portare a pochi passi dalla Lanterna il suo show.