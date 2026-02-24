76° Festival di Sanremo - Mazzariello racconta la sua ‘Manifestazione d’amore’: “Sono i legami che creiamo nel tempo a definirci veramente”

Ride, scherza, si divide tra le emozioni incredibili e la voglia di scegliere tra terapia e isola deserta perché questa ‘è una cosa impressionante’.

Mazzariello si prepara a calcare il palco della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. Domani sera, assieme agli altri tre artisti in concorso nella categoria Giovani, salirà sul palco dell’Ariston con ‘Manifestazione d’amore’.

“Fosse per me, suonerei stasera ma è domani”. Esordisce il cantautore prima di scherzare: “La mia vera vittoria qui a Saremo è la colazione salata in hotel. Me la porto dentro il cuore”. Uova, salmone, ‘mai vista una colazione così’. Racconta ancora scherzando.

Ma se l’impatto è quello di chi sta dissacrando l’impatto con la stampa riunita, Mazzariello non manca di entrare nel merito dell’avventura sanremese, sempre conservando quell’aria scanzonata che lo sta facendo amare al pubblico: “Più mi avvicino a Sanremo e più inevitabilmente aumenta il reflusso di cui soffro. Come me la sto vivendo, molto, molto bene. Forse saprò dirlo meglio dopo perché non sto realizzando e forse il trucco è non realizzare e pensare sul palco tutto il tempo ‘maronna, devo prendere un altro Reflu Zero in più', sto facendo comunque sponsor farmaci”.

Anche l’esperienza di Area Sanremo finisce al centro dell’attenzione: “Col senno di poi è andata molto bene. È stata un'esperienza formativa anche perché poi c'erano un sacco di amici talentuosi e io non me l'aspettavo per niente di passare. Ma non per la questione di autostima, è perché uno non se l'aspetta mai. Poi più vai avanti e più dici ‘Ah, forse Carlo Conti mi chiama’”.

Gli Hunger Games italiani, per Mazzariello: “Ogni giorno ti dicono se devi passare o meno. Rispetto a Sanremo Giovani è tutto più concentrato; ogni giorno non sai se passi o meno. Avendoli fatti entrambi, posso dire che le emozioni sono le stesse a prescindere dalla messa in onda e dalla diretta. Anche se non è in diretta, pensi comunque al reflusso”.

Poi un aneddoto: “Carlo Conti m'ha fatto questo grande scherzetto che ad Area Sanremo si fa la top 10 e mi ha chiamato per decimo, quindi al nono ho detto ‘Vabbè, avevo fatto per scaramanzia la valigia a casa e invece m'ha chiamato e l'ho portata poi qua un'altra volta’”.

Domani sera Mazzariello si scontrerà con Angelica Bove. Una ‘persecuzione’: “Siamo già stati ‘matchati’ l’anno scorso a Sanremo Giovani. È una semifinale in amicizia. Siamo entrambi ironici e quando l’ho saputo le ho mandato un messaggio chiedendole cosa volesse da me - scherza -. Credo che ‘Mattone’ sia un pezzo incredibile, vedremo cosa succederà”.

Il 27 febbraio, intanto, uscirà il primo Ep di Mazzariello ‘Grandi successi’, con l’auspicio che sia proprio così.