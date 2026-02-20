Sanremo 2026, Morgan rinuncia al palco con Chiello: “Un brano che ha bisogno di una sola voce”

Colpo di scena alla vigilia della serata delle Cover del 76° Festival di Sanremo. Morgan non salirà sul palco dell’Ariston insieme a Chiello, come invece era stato annunciato nelle scorse settimane. La notizia è arrivata attraverso un comunicato dell’ufficio stampa dell’ex leader dei Bluvertigo, che ha chiarito l’assenza dal palco nella serata di venerdì 27 febbraio.

“Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello durante la serata dedicata alle cover”, si legge nella nota, che precisa come il cantautore lucano sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini.

Un cambio di programma che sorprende, soprattutto perché Morgan era stato avvistato la scorsa settimana proprio al Teatro Ariston durante le prove, alimentando l’attesa per una collaborazione che si annunciava tra le più interessanti della serata. La scelta del brano – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – aveva acceso ulteriormente la curiosità degli appassionati, immaginando un dialogo artistico tra due sensibilità diverse ma affini.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Morgan sui social, spiegando che la sua partecipazione non è stata cancellata, ma semplicemente ridefinita: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico”.

Morgan ha poi motivato la decisione con un riferimento diretto alla natura del brano scelto: “Amo profondamente ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”.

Nessuna rottura, dunque, almeno ufficialmente. Piuttosto una scelta artistica che punta a preservare l’essenzialità del brano e l’interpretazione solista di Chiello. Resta però la sorpresa per un’assenza che fino a pochi giorni fa sembrava improbabile, anche alla luce della presenza di Morgan all’Ariston per le prove.