Attualità | 20 febbraio 2026, 10:08

Ventimiglia, SS1 dei Balzi Rossi riaperta a senso unico verso l’Italia per la Festa dei Limoni

Dal 22 febbraio al 2 marzo circolazione regolata per l’afflusso alla Fête du Citron, poi nuova chiusura fino al 25 maggio

Indetta una riunione del gruppo di coordinamento per la gestione delle emergenze presso la Prefettura di Imperia tra il Sig. Prefetto, l’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, 118, CDT S.p.A. e ANAS S.p.A. per la gestione del traffico veicolare in occasione della "Fete du Citron" 2026 nel Comune di Mentone.

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela della pubblica incolumità, ANAS S.p.A. ha emesso ordinanza istitutiva di senso unico veicolare per i mezzi provenienti dalla Francia (Ponte San Ludovico) in direzione Ventimiglia sulla SS 1 dir "dei Balzi Rossi" dalle ore 06.00 del 22/02/2026 alle ore 06.00 del 02/03/2026.

Rimarrà inalterato il doppio senso di circolazione sulla strada che conduce a Ponte San Luigi.

La carreggiata sarà chiusa nuovamente in entrambe le direzioni dalle ore 06.01 del 02/03/2026 alle ore 17.00 del 25/05/2026.

Permarrà il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore alle 7,5 Tonnellate.

Percorso alternativo rappresentato dall’Autostrada A10.

