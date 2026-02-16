Nuove aree di sosta per moto e scooter nel centro città: stalli vicino alla galleria Francia e in via Marsaglia

Nel centro città nascono nuove aree dedicate alla sosta dei veicoli a due ruote, con l’obiettivo di migliorare l’ordine e la sicurezza della mobilità urbana. La più grande è stata realizzata all’uscita della Galleria Francia, dove nella mattinata di oggi gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per sgomberare l’area dalle auto parcheggiate irregolarmente. I veicoli in divieto sono stati rimossi per consentire agli operai della segnaletica di disegnare a terra i nuovi stalli riservati a moto e scooter.

Una seconda area, più ridotta, è stata invece predisposta in cima a via G. Marsaglia, in prossimità del rondo Volta, andando a rispondere alle esigenze di sosta in un punto particolarmente frequentato. Con questi interventi l’amministrazione punta a ridurre la sosta irregolare e a garantire spazi chiari e sicuri per chi si muove quotidianamente su due ruote.