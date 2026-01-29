 / Politica

Politica | 29 gennaio 2026, 10:06

Bilancio, la Giunta approva il preconsuntivo 2025 e aggiorna il risultato di amministrazione presunto

Via libera all’aggiornamento dei dati finanziari: quote vincolate, accantonate e parte disponibile in attesa del rendiconto definitivo

Bilancio, la Giunta approva il preconsuntivo 2025 e aggiorna il risultato di amministrazione presunto

La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto 2025, sulla base dei dati di preconsuntivo al 31 dicembre 2025, come previsto dalla normativa contabile vigente e in coerenza con il bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento si inserisce nel percorso di verifica della gestione finanziaria dell’Ente e consente di allineare il prospetto del risultato di amministrazione presunto alle risultanze aggiornate delle entrate e delle spese, in attesa del completamento delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.

Dal prospetto approvato emerge un risultato di amministrazione presunto 2025 articolato in:
- quota vincolata pari a 8.232.851,67 euro;
- quota accantonata pari a 43.860.627,78 euro;
- quota destinata agli investimenti pari a 26.922,89 euro;
- parte disponibile pari a 6.427.050,00 euro.

Le cifre hanno carattere provvisorio e saranno oggetto di una determinazione definitiva in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2025, una volta concluse le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Con l’approvazione dell’atto, dichiarato immediatamente esecutivo, la Giunta rende possibile l’eventuale applicazione delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto al bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico degli enti locali.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium