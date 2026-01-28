Scambi internazionali tra Bordighera, Estonia e Florida: l’Istituto Fermi Polo Montale apre le porte al mondo

Abbattere le barriere geografiche restando tra i banchi di scuola è la sfida vinta dall’Istituto Fermi Polo Montale, che ha aderito con entusiasmo al progetto internazionale “Scambi oltre frontiera”. L’iniziativa, ideata e curata dalla docente Jessica Favia dell’Istituto comprensivo della Valnervia, ha trovato pieno sostegno nella Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco e nella prof.ssa di inglese Anna Muratore. Protagonisti di questo viaggio intercontinentale sono i 19 alunni della classe 1B dell’indirizzo RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) del plesso Montale di Bordighera. Il progetto permette ai ragazzi di iniziare fin da subito a “pensare internazionale”, con un percorso che integra lo studio delle lingue e delle materie economico-giuridiche.

Gli studenti hanno già vissuto il primo emozionante incontro in videoconferenza con i coetanei della classe 10 del Maardu Gümnaasium di Tallinn, in Estonia, e presto si confronteranno con una classe seconda della International Study Charter School di Miami, Florida. Il tema di quest’anno è l’arte, declinata attraverso diversi percorsi: dal Rinascimento al Contemporaneo, passando per la valorizzazione degli artisti locali e mondiali e l’analisi della Street Art, come forma di espressione moderna. Gli scambi avvengono tramite e-mail, messaggi e presentazioni multimediali, favorendo la collaborazione e la creatività.

Il progetto si sviluppa fino a maggio 2026 con una metodologia basata sul Project-Based Learning e sull’apprendimento cooperativo, con obiettivi chiari:

- Potenziamento linguistico: interazione diretta con parlanti madrelingua.

- Cittadinanza globale: sviluppo di curiosità e rispetto per le diverse tradizioni culturali.

- Inclusione: coesione e integrazione del gruppo classe.

Il traguardo a lungo termine è trasformare i rapporti virtuali in scambi fisici futuri, consolidando la vocazione internazionale che caratterizza l’offerta formativa dell’istituto.