Ventimiglia, il Team Vannacci “Ultima Legio” replica al PD: “Accuse strumentali, i problemi sono eredità dei governi precedenti”

Ancora una volta il PD non perde occasione per evitare di cadere nel ridicolo. Attaccare il Gen. Vannacci con

l’accusa secondo cui “dimentica di essere al governo” è un trucco retorico vecchio: serve a cancellare anni di

errori accumulati da chi ha governato prima. È un modo per ripulirsi la coscienza puntando il dito su chi oggi

ha il coraggio di dire apertamente ciò che altri hanno nascosto per decenni.

La verità è che i problemi elencati non sono spuntati dal nulla. Sono l’eredità pesante di governi che hanno

volutamente chiuso gli occhi; Anni di aperture indiscriminate a chiunque volesse entrare in Italia in modo

clandestino pur di garantirsi possibili voti futuri, così come la benedizione della saldatura islamico-centri

sociali e l’accettazione di una sistematica depauperazione delle nostre tradizioni; la negazione costante di

una innegabile correlazione tra delinquenza e immigrazione non controllata, la demonizzazione di tutto

quello che è ordine, sicurezza, rispetto delle Leggi. Queste sono le cause principali della tragica situazione

attuale che cercano di attribuire ad altri

E ora gli stessi che hanno creato il disastro pretendono pure di dare lezioni di coerenza. Attribuire tutto a chi

oggi li denuncia è vile. È come consegnare un edificio già lesionato e poi accusare l’inquilino successivo

perché vede le crepe. E’ un insulto alla intelligenza degli italiani.

Questa critica non smaschera nulla. Smaschera solo la paura di assumersi le proprie responsabilità. Ma per

fare questo bisognerebbe avere un minimo di dignità; dignità sepolta da odio ideologico, pregiudiziale da

parte di chi non ha nulla da proporre e come al solito pensa solo a distruggere, convinto che nel fango

creato possa pescare qualcosa pro domo sua.