Ventimiglia, il PD attacca il Team Vannacci: “Chi governa smetta di fare opposizione. Servono risposte sulla sicurezza”

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene con una nota dura nei confronti del Team Vannacci e, più in generale, della Lega, accusata di “fare opposizione pur essendo al governo”. I Dem contestano quella che definiscono una strategia comunicativa basata sullo scaricare responsabilità sui governi precedenti, “come se la Lega non avesse avuto ruoli centrali nel governo gialloverde, nel governo Draghi e, da tre anni, nel governo Meloni”.

Secondo il PD ventimigliese, invece di proporre soluzioni concrete, il partito guidato da Matteo Salvini “sceglie la propaganda”, evitando di rispondere nel merito alle questioni sollevate. I Dem rilanciano due domande rimaste, a loro dire, senza risposta: perché, nonostante la Lega sia al governo, i dati sulla sicurezza sarebbero peggiorati rispetto a tre anni fa? E ancora: perché, se in passato venivano chieste quotidianamente le dimissioni della ministra Lamorgese, oggi non si chiede lo stesso al ministro dell’Interno Piantedosi?

“Verrebbe da pensare che ci sia un problema di coerenza”, afferma il Circolo PD, che accusa la Lega di voler “mascherare il proprio fallimento” e di etichettare come “odiatori” coloro che muovono critiche o osservazioni.

La nota si chiude con un appello alla responsabilità: “Governare significa assumersi le proprie responsabilità, non cercare colpevoli immaginari. I cittadini non hanno bisogno di slogan, ma di risposte. Risposte che devono arrivare da chi oggi governa”.