Pieve di Teco entra tra “I Borghi più Belli d’Italia”, Lombardi: "Siamo la quarta regione d’Italia per numero di riconoscimenti”

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi questo pomeriggio ha partecipato alla consegna del riconoscimento “I Borghi più Belli d’Italia” a Pieve di Teco.
“Con Pieve di Teco sono 29, di cui 11 nell’Imperiese, i borghi liguri che ottengono questo prestigioso riconoscimento, che fanno della nostra regione la quarta d’Italia – ha detto Lombardi –. Questo riconoscimento premia Pieve di Teco per la qualità del centro storico, la tutela del patrimonio e l’impegno costante della comunità locale. Si tratta di una certificazione di eccellenza, non di un titolo simbolico: l’ingresso nel circuito avviene solo dopo una valutazione rigorosa basata su criteri architettonici, storici, urbanistici e di vivibilità. Pieve di Teco rappresenta quindi un modello di borgo dell’entroterra ligure, capace di coniugare identità storica, ottimi servizi e attrattività turistica: è diventato un punto di riferimento per tutta l’Alta Valle Arroscia. Il traguardo raggiunto oggi è sì importante, ma è anche un punto di partenza per nuove progettualità, reti territoriali e azioni di promozione coerenti con un modello di sviluppo turistico equilibrato e di qualità”.
“Questo risultato – ha concluso l’assessore – si inserisce pienamente nella strategia regionale di undertourism. In Italia, infatti, circa il 91% dei Comuni ha meno di 15 mila abitanti e oltre il 94% di questi piccoli Comuni si trova nell’entroterra: un patrimonio diffuso che rappresenta una grande opportunità di sviluppo equilibrato”.
Ecco di seguito i borghi liguri inseriti nel circuito “I Borghi più Belli d’Italia”, riconosciuti dall’omonima associazione, nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI.
Provincia di Imperia (11): Apricale, Badalucco, Ceriana, Cervo, Diano Castello, Lingueglietta, Perinaldo, Seborga, Taggia, Triora e Pieve di Teco.
Provincia di Savona (9): Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo, Noli, Verezzi, Zuccarello.
Città Metropolitana di Genova (2): Campo Ligure e Moneglia.
Provincia della Spezia (7): Brugnato, Deiva Marina, Framura, Montemarcello, Tellaro, Varese Ligure e Vernazza.
La Liguria, con 29 borghi riconosciuti, si piazza dunque al quarto posto nella classifica delle regioni dopo Umbria (33), Marche (32) e Toscana (30).
Pieve di Teco entra tra “I Borghi più Belli d’Italia”, Lombardi: "Siamo la quarta regione d’Italia per numero di riconoscimenti”
La Liguria sale a 29 borghi certificati, 11 nell’Imperiese. L'assessore regionale: “Un modello di qualità e identità per l’entroterra, risultato in linea con la strategia regionale di undertourism”
