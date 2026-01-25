Sanremo, l’opposizione apre il 2026: Damiano e Rodà chiedono risposte su parcheggi, sicurezza e cantieri

Parcheggi a pagamento senza adeguate alternative gratuite, assenza di agevolazioni per residenti e lavoratori, criticità sulla sicurezza stradale e ritardi nei lavori pubblici. Sono questi i temi al centro di una serie di interrogazioni presentate dai consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà.

I consiglieri di opposizione sono i primi a dare una scossa alla politica sanremese in questo inizio di 2026 dopo la pausa natalizia e lo fanno con quattro interpellanze rivolte all'amministrazione, inaugurando così il 2026 della cosa pubblica matuziana, in attesa del consiglio comunale monotematico sul Mercato annonario richiesto da Massimo Rossano.

Uno dei punti principali riguarda la disciplina della sosta e il rispetto dell’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada, che impone ai Comuni di garantire un adeguato equilibrio tra parcheggi a pagamento e aree di sosta gratuita. Secondo i consiglieri, la progressiva estensione delle “strisce blu” sul territorio comunale starebbe creando disagi diffusi ai cittadini, con ricadute sulla vivibilità urbana, sull’accesso ai servizi e sulle attività economiche. In particolare, viene chiesto di introdurre stalli gratuiti nella zona di corso Trento e Trieste, recentemente interessata dall’istituzione di parcheggi a pagamento.

Collegato al tema della sosta è anche il tema delle tariffe agevolate per residenti e lavoratori. Damiano e Rodà sottolineano come in molti Comuni italiani siano previste forme di tutela per chi vive e lavora stabilmente sul territorio, attraverso costi ridotti o abbonamenti dedicati. I consiglieri interrogano quindi il Sindaco e la Giunta per sapere se intendano valutare l’introduzione di agevolazioni e se ritengano equo applicare le stesse tariffe ai residenti e agli utenti occasionali.

Un’altra interrogazione, definita urgente, riguarda la sicurezza stradale all’incrocio tra via Galileo Galilei e via Dante Alighieri (civico 476). A seguito delle numerose segnalazioni di residenti e commercianti, viene denunciata l’eccessiva velocità dei veicoli, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, in un’area caratterizzata da frequenti attraversamenti pedonali. La gravità della situazione sarebbe confermata anche da una raccolta firme trasmessa all’Ufficio URP nel dicembre scorso, che richiama l’attenzione su un tratto di strada già teatro di incidenti, anche gravi. I consiglieri chiedono se l’Amministrazione sia a conoscenza delle criticità e se siano previsti interventi di messa in sicurezza, come dispositivi di rallentamento.

Infine, i consiglieri Marco Damiano, Monica Rodà e Daniele Ventimiglia tornano a sollecitare chiarimenti sui lavori di asfaltatura di via Padre Semeria e sul rifacimento dei marciapiedi, annunciati circa sei o sette mesi fa. Si tratta di un’arteria particolarmente trafficata e in condizioni di degrado, utilizzata quotidianamente da residenti, pendolari, turisti e mezzi di servizio. Il protrarsi dei ritardi, secondo i firmatari, rischia di aumentare ulteriormente il degrado e il pericolo per la sicurezza stradale. Da qui la richiesta di conoscere le nuove tempistiche e le motivazioni dello slittamento degli interventi.