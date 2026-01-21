Camporosso, Gibelli: "La critica sterile e faziosa non contribuisce al miglioramento della città"

"Amministrare una città significa assumersi responsabilità ogni giorno, anche quando le decisioni sono complesse e non producono consenso immediato. In undici anni di mandato non mi sono mai sottratto a questo dovere, scegliendo di privilegiare sempre il lavoro concreto e l’interesse generale rispetto alla ricerca di visibilità. Non tutto è perfetto, ed è giusto riconoscerlo ma l’operato dell’Amministrazione è testimoniato dai fatti, dalle opere realizzate, dalle trasformazioni in atto e da un lavoro quotidiano spesso lontano dai riflettori, ma essenziale per la vita della comunità" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Negli ultimi tempi assistiamo, da parte di alcuni, a una rappresentazione distorta dell’attività amministrativa, come se essa esistesse solo quando viene annunciata dai media o rivendicata sui social network" - sottolinea il primo cittadino - "È bene ribadirlo con chiarezza: una città non si governa a colpi di comunicati né attraverso la polemica permanente. Sicurezza, decoro urbano e responsabilità verso i cittadini non sono slogan ma impegni che richiedono serietà, competenza e continuità".

"Il dissenso politico è legittimo ed è parte integrante della democrazia. Ben diversa è la critica sterile e faziosa, piegata alla sola ricerca di consenso e visibilità, che non contribuisce in alcun modo al miglioramento della città" - afferma Gibelli - "L’Amministrazione comunale continuerà a operare come ha sempre fatto: attraverso atti amministrativi, lavoro concreto e soluzioni reali, anche quando non fanno rumore. Le polemiche passano. Il lavoro per la città resta".