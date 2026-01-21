Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2026: Venturi annuncia i 10 finalisti e una quinta edizione ricca di novità

«Le canzoni e gli artisti selezionati per il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2026 rappresentano un livello qualitativo di grande rilievo», ha dichiarato il direttore artistico e cantautore Fabrizio Venturi.

«Ho scelto i 10 partecipanti tra una lunga lista di candidature, dopo aver ricevuto proposte da case discografiche, produttori ed editori. Questo era l’obiettivo: attirare professionisti, persone che vivono di musica. Solo così potremo aprire una breccia significativa nell’industria musicale italiana anche per il genere della Christian Music italiana». «Sarà un compito arduo per la giuria decretare i vincitori che si contenderanno i prestigiosi trofei realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso Maestro che crea i trofei consegnati ai vincitori del Festival della Canzone Italiana, poiché tutte le canzoni in gara sono eccellenti», ha aggiunto Venturi. Il Festival si conferma così un autentico “Festival nel Festival”, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Carlo Conti, e la Christian Music del Festival ideato e diretto artisticamente da Fabrizio Venturi.

Venturi ha inoltre annunciato una partnership come Media Partner ufficiale del Festival con alcune delle principali riviste italiane: Bella, Così, Ciao Donna, In Famiglia e Di Tutto. «Un accordo che darà ulteriore visibilità e slancio all’iniziativa». Una delle principali novità della quinta edizione del Sanremo Cristian Music Festival è che la finalissima si terrà il prossimo 28 febbraio 2026, alle ore 12:30, in una nuova prestigiosa location a soli 300 metri dal Teatro Ariston di Sanremo, e sarà trasmessa sull’emittente televisiva nazionale Bom Channel e su SKY. L’evento, organizzato da Fabrizio Venturi con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, mira a promuovere la diffusione della canzone d’ispirazione cristiana, o Christian Music, un genere che esprime gratitudine a Dio e gioia nella fede. Tra i media ufficiali del Festival ci sarà anche La Luce di Maria, che con i suoi oltre due milioni e mezzo di follower seguirà la manifestazione passo dopo passo.

A collaborare sarà anche il produttore discografico Massimo Galfano, noto per la sua esperienza come talent scout e giurato in competizioni prestigiose come Area Sanremo, Sanremo Giovani, The Voice Senior e molti altri eventi, che ha inviato varie candidature di artisti sotto suo contratto alla quinta edizione del Festival della Canzone Cristiana. «Sono entusiasta ed emozionato per il fatto che questa quinta edizione del Festival abbia ottenuto un numero così rilevante di collaborazioni mediatiche», ha spiegato Venturi. «Ribadisco sempre come la musica abbia un valore educativo e il potere di migliorare alcune realtà, anche quelle più drammatiche. In questo periodo segnato da guerre e divisioni globali è fondamentale ritrovare i valori umani essenziali per vivere con dignità. Per questo motivo, questa edizione è dedicata agli operatori di pace: coloro che ogni giorno si impegnano nelle zone di conflitto per proteggerci, così come chi lavora instancabilmente nelle nostre città per garantire la sicurezza dei cittadini».

In linea con questa visione, il Festival ha sottoscritto un protocollo d’intesa e ottenuto il patrocinio dell’Associazione “Vigile del Fuoco Carlo La Catena”, presieduta da Nicola Perna. «Tale collaborazione rafforza ulteriormente il significato sociale e istituzionale dell’iniziativa». Venturi conclude ricordando il motto del Festival, che riecheggia la celebre frase attribuita a Sant’Agostino: «Chi canta bene prega due volte».