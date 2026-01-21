Festival di Sanremo, ecco percorso e orari delle navette sulla ciclabile: servizio attivo dalle 14 alle 2

Questa mattina, al Comune di Sanremo, si è tenuto un nuovo incontro operativo a Palazzo Bellevue per definire in modo puntuale orari, fermate e modalità di transito delle navette che circoleranno sulla pista ciclabile durante la settimana del Festival di Sanremo. Il servizio sarà attivo da martedì 24 a sabato 28 febbraio, con una fascia oraria estesa dalle 14 alle 2, per accompagnare i principali flussi legati agli eventi serali.

La riunione, propedeutica all’avvio del servizio, è servita a fare il punto sull’organizzazione complessiva, a verificare eventuali criticità e a confermare che l’impianto messo a punto proceda nella direzione di alleggerire il traffico nei giorni più affollati dell’anno, offrendo al contempo un collegamento efficace tra il centro cittadino e le aree di parcheggio esterne.

Il tracciato sarà suddiviso in due tronconi. Il primo tratto interesserà il percorso da Arma di Taggia (in particolare dalla Darsena) fino a via Anselmi: qui le navette procederanno fino al punto di inversione per poi rientrare sullo stesso asse.

Da via Anselmi fino alla rotatoria di piazza Cesare Battisti, la circolazione sulla pista ciclabile resterà regolare, senza particolari limitazioni. Nel secondo tratto, dalla rotatoria di piazza Cesare Battisti fino a Pian di Poma, prima del campo di atletica, la circolazione sarà invece regolata in modo selettivo: l’accesso sarà consentito alle navette autorizzate e ad alcuni mezzi indicati dalla Rai per esigenze logistiche.

L’organizzazione delle fermate è stata calibrata per garantire sicurezza e fluidità, evitando interferenze con l’uso ordinario della ciclabile e assicurando tempi di percorrenza compatibili con i picchi serali. Un assetto pensato per accompagnare residenti, addetti ai lavori e visitatori lungo un asse strategico della città, senza compromettere la mobilità dolce.

Nei prossimi giorni sono attese le ultime comunicazioni operative, ma il quadro emerso dall’incontro di questa mattina conferma un servizio strutturato e continuativo per tutta la durata del Festival, con l’obiettivo di rendere più scorrevoli gli spostamenti e ridurre l’impatto del traffico nel cuore di Sanremo.