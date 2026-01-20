Interruzione temporanea del servizio idrico a Ventimiglia: ecco dove

Interruzione temporanea del servizio idrico a Ventimiglia per lavori di manutenzione. E' prevista domani, mercoledì 21 gennaio, dalle 8:30 alle 16, per consentire, in totale sicurezza, l'intervento di installazione di un misuratore di portata presso il serbatoio “Ciaixe”.
Lo comunica il Comune per informare la cittadinanza in seguito all'avviso inviato da Rivieracqua. L’intervento comporterà la sospensione del servizio alle utenze situate in via Caduti del Lavoro, via Montale, via Vicari e corso Limone Piemonte
"Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la comprensione" - dicono da Comune.