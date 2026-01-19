Santo Stefano al Mare, il duro richiamo del consigliere Ferretti: "Abbandono di rifiuti, un comportamento inacettabile"

Nell’ultimo periodo la Polizia Locale di Santo Stefano al Mare è dovuta nuovamente intervenire per stigmatizzare l’ennesimo episodio di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, in particolare nelle aree centrali del borgo.



Si tratta di gesti incivili e profondamente irrispettosi nei confronti dell’ambiente, della comunità e di tutti gli operatori che quotidianamente lavorano per mantenere il paese pulito, decoroso e accogliente.



Negli anni scorsi l’Amministrazione comunale ha avviato un’importante riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, passando dal conferimento tradizionale al sistema di raccolta porta a porta. Un sistema certamente migliorabile, ma che ha rappresentato un passo fondamentale verso una gestione più sostenibile. A questo si aggiunge l’installazione dell’oasi ecologica nel centro del borgo, aperta tutti i giorni e per ogni tipologia di conferimento, accessibile sia ai residenti, sia ai non residenti tramite apposita tessera rilasciata dal Comune.



Nonostante ciò, si continuano purtroppo a registrare episodi di abbandono di rifiuti lungo le strade e nei cestini pubblici. Situazioni che generano anche conseguenze collaterali, quali la presenza di roditori, rendendo necessaria l’installazione di esche e trappole.



L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, è costantemente impegnata a migliorare il servizio e a rispondere alle esigenze crescenti del territorio, dei residenti e degli ospiti. A breve, inoltre, sarà attivata la consegna automatizzata di sacchetti e bidoni presso la nuova sede comunale.



Grazie alle numerose fotografie raccolte, è stato possibile individuare i responsabili degli ultimi episodi, che sono già stati contattati e convocati per essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



“L’abbandono dei rifiuti è un comportamento inaccettabile che non possiamo e non vogliamo tollerare - dichiara Remo Ferretti, consigliere comunale delegato all’Ambiente, che prosegue– Continueremo senza esitazioni a contrastare questi atti con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il rispetto del nostro borgo è un dovere di tutti: Santo Stefano al Mare è la nostra casa comune e ognuno deve fare la propria parte.”



Il consigliere Ferretti conclude ringraziando “ Un grazie gli uffici comunali, alla Polizia Locale ed agli operatori che, con grande senso del dovere e professionalità, hanno permesso di risalire rapidamente ai responsabili.”



L’Amministrazione ribadisce che il contrasto all’abbandono dei rifiuti proseguirà con determinazione, nella tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita dell’intera comunità.