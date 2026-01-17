Passaggio pedonale rialzato in via Braie a Camporosso, Gibelli: "Non è stato sollecitato né anticipato da iniziative della minoranza"

"Ritengo doveroso fare chiarezza sul passaggio pedonale rialzato di via Braie. L’opera rientra in un intervento di urbanizzazione realizzato da un soggetto privato, sulla base di un progetto regolarmente approvato dal Comune e conforme alle normative vigenti. Il sopralluogo di collaudo era già programmato dall’ufficio tecnico comunale, come previsto dalla convenzione sottoscritta, e non è stato in alcun modo sollecitato né anticipato da iniziative della minoranza" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni diffuse dal gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso.

"Nel corso del collaudo è stata riscontrata una lieve difformità esecutiva. Come previsto dalle procedure, la ditta incaricata è stata immediatamente chiamata a intervenire e sta provvedendo quest’oggi alle necessarie correzioni, al fine di riportare l’opera in piena conformità alle prescrizioni tecniche e di sicurezza" - fa sapere il primo cittadino - "Tutto sta avvenendo secondo le modalità e i tempi previsti dagli atti amministrativi e dalla normativa vigente. Non vi è, quindi, alcun nesso tra l’intervento in corso e le prese di posizione politiche della minoranza, che non hanno attivato né anticipato alcuna procedura".