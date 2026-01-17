Passaggio pedonale rialzato in via Braie a Camporosso, Morabito: "Trasmessa agli uffici segnalazione formale e diffida" (Foto)

"Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sindaco in merito al passaggio pedonale rialzato di via Braie ma riteniamo doveroso ristabilire alcuni fatti oggettivi nell’interesse della trasparenza e, soprattutto, della sicurezza dei cittadini. È corretto affermare che l’opera rientri in un intervento di urbanizzazione realizzato da un soggetto privato su progetto approvato dal Comune. Tuttavia, trattandosi di opera pubblica realizzata su strada comunale, la responsabilità della verifica della conformità normativa e delle condizioni di sicurezza finali resta in capo all’Amministrazione comunale, indipendentemente dal soggetto esecutore. Ciò che il nostro gruppo consiliare ha evidenziato non è l’esistenza delle procedure amministrative, bensì i tempi e le modalità con cui tali procedure sono state attuate" - dice il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito per il gruppo consiliare SìAmo Camporosso replicando alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Il passaggio pedonale risulta realizzato da circa sei mesi e solo successivamente a formali segnalazioni istituzionali si è proceduto al sopralluogo di collaudo, nel quale, come dichiarato dallo stesso Sindaco, è stata riscontrata una difformità esecutiva che ha reso necessario un intervento correttivo" - afferma Morabito - "Si precisa che, il 4 gennaio 2026, il sottoscritto consigliere comunale ha trasmesso, a mezzo PEC agli uffici competenti, una segnalazione formale e diffida avente ad oggetto il passaggio pedonale rialzato di via Braie, di fronte all’attività Anfosso Agraria, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini residenti e utenti della strada, richiamando espressamente: l’art. 14 del Codice della Strada; il D.M. 5 novembre 2001 sugli attraversamenti pedonali rialzati; il D.M. 19 aprile 2006 in materia di accessibilità; nonché le responsabilità civili, amministrative ed erariali derivanti da eventuali omissioni di controllo".