Passaggio pedonale rialzato in via Braie, SìAmo Camporosso: "L'adeguamento avviene dopo le nostre segnalazioni"

"Riteniamo doveroso evidenziare che l’adeguamento in corso avviene successivamente alle segnalazioni formali inviate dal nostro gruppo consiliare SiAmo Camporosso agli uffici competenti, finalizzate esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Solo alcuni giorni fa, inoltre, risulta essere stato effettuato un collaudo con esito negativo, a conferma delle criticità già segnalate" - sottolinea SìAmo Camporosso - "Ad oggi, nonostante tali segnalazioni, non è pervenuta alcuna risposta ufficiale alle PEC inviate dal sottoscritto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza politico-amministrativa".

"Come gruppo di minoranza, composto da tre consiglieri comunali, continuiamo a svolgere con senso di responsabilità il nostro ruolo di controllo e di segnalazione" - afferma SìAmo Camporosso - "È, inoltre, sotto gli occhi di tutti i cittadini come, negli ultimi mesi, questa Amministrazione stia intervenendo su opere e lavori pubblici solo a seguito delle nostre interrogazioni e interpellanze discusse in consiglio comunale, spesso in presenza di situazioni che presentavano profili di pericolosità. Riteniamo significativo sottolineare come una situazione potenzialmente pericolosa per mesi non sia stata rilevata né risolta da una maggioranza composta da undici tra assessori e consiglieri, rendendo necessario l’intervento della minoranza per riportare il tema al centro dell’attenzione istituzionale".