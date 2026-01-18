Alessio Piana e Claudia Morich assessori in Regione Liguria, le congratulazioni del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro

Alessio Piana e Claudia Morich diventano assessori regionali. Appresa la notizia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha deciso di congratularsi con loro, pubblicamente, per la nomina e l'ingresso nella Giunta regionale.

Piana, già consigliere delegato, avrà le deleghe allo Sviluppo economico, all'Industria, alla Blue economy, ai Porti e Logistica, al Commercio, all'Artigianato, alla Caccia e Pesca sportiva, alla Ricerca e Innovazione tecnologica e alla Programmazione Fesr mentre Morich, già direttore generale della Direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, avrà le deleghe al Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale. "Ad Alessio Piana e Claudia Morich le più sincere congratulazioni per la nomina ad assessori della Regione Liguria" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"A entrambi rivolgo un augurio di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il loro incarico con competenza, impegno e attenzione verso il nostro territorio, assicurando da subito la massima disponibilità a una collaborazione leale e proficua, nell’interesse della nostra città" - afferma il primo cittadino della città di confine.