Politica | 18 gennaio 2026, 08:47

Alessio Piana e Claudia Morich assessori in Regione Liguria, le congratulazioni del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro

"A entrambi rivolgo un augurio di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il loro incarico con competenza, impegno e attenzione verso il nostro territorio"

Alessio Piana e Claudia Morich diventano assessori regionali. Appresa la notizia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha deciso di congratularsi con loro, pubblicamente, per la nomina e l'ingresso nella Giunta regionale.

 

Piana, già consigliere delegato, avrà le deleghe allo Sviluppo economico, all'Industria, alla Blue economy, ai Porti e Logistica, al Commercio, all'Artigianato, alla Caccia e Pesca sportiva, alla Ricerca e Innovazione tecnologica e alla Programmazione Fesr mentre Morich, già direttore generale della Direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, avrà le deleghe al Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale. "Ad Alessio Piana e Claudia Morich le più sincere congratulazioni per la nomina ad assessori della Regione Liguria" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"A entrambi rivolgo un augurio di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il loro incarico con competenza, impegno e attenzione verso il nostro territorio, assicurando da subito la massima disponibilità a una collaborazione leale e proficua, nell’interesse della nostra città" - afferma il primo cittadino della città di confine.

Elisa Colli

