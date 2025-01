Ricorso per l'assegnazione del Festival di Sanremo: Russolillo "Auspichiamo un accordo Rai-Comune seguendo le Leggi"

Dopo il ricorso vinto dall’etichetta discografica ‘Je’, partito dal presidente dei discografici italiani Sergio Cerruti, rimane sul tavolo la questione legata all’affidamento del Festival di Sanremo, almeno dall’edizione 2026.

La decisione del Tar di Genova, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento ‘diretto’ alla Rai, da parte del Comune matuziano per gli anni 2024 e 2025, ha provocato un vero e proprio terremoto, pur concedendo che l’edizione ormai prossima si svolga come previsto.

Ne abbiamo parlato con Vincenzo Russolillo, patron di ‘Casa Sanremo’ che, da quest’anno, si è anche aggiudicato la gestione del Palafiori per i prossimi sei anni (più sei): “Penso alla ripercussione eventuale su di noi. Certo che – ci ha detto - quanto accaduto non ci fa lavorare tranquilli perché la pianificazione con i partner che fanno investimenti allontana i nostri investitori se non c’è la certezza che il Festival sia Rai. In cuor nostro sappiamo che la manifestazione non può non essere dell’ente di Stato. Auspichiamo che si trovi un accordo tra Comune e Rai, per arrivare ad un risultato che sia consolidato, legalmente riconosciuto ed inattaccabile. Comunque si parla dell’affidamento di un brand importante soggetto alle Leggi e che debba essere concesso ad evidenza pubblica”.

Russolillo auspica che si possa continuare nella direzione attiva in questo momento: “Ho difficoltà a pensare ad un Festival senza Rai. Certo è – termina - che, dopo la soddisfazione di aver ottenuto il Palafiori per sei anni più sei, ci è arrivata questa tegola che non ci permette di programmare a lunga scadenza. Sicuramente fa parte del gioco e dei rischi di impresa. Cercheremo con calma e tranquillità di portare avanti i nostri progetti e, se ci sarà una gara, vinca il migliore”.