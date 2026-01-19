La settimana del Festival si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika con il Ministro Locatelli a cura del Mei

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, storica manifestazione della scena musicale indipendente italiana, compie 30 anni e si prepara alla nuova edizione “MEI 30 e Lode!”, che si terrà dal 1° al 4 ottobre a Faenza insieme alla realizzazione di Eufonica, la fiera della musica, dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere.

In questo contesto, il MEI presenta a Casa Sanremo, lunedì 23 febbraio alle ore 15.00 nella Lounge Mango, un evento di grande rilievo dedicato all’inclusività, di cui è partner: “Musica senza barriere e professionalizzazione degli artisti con disabilità: Presentazione Pythika – Giochi Pitici.” Casa Sanremo è la Casa della Canzone e della Cultura Italiana: accoglie artisti, giornalisti, addetti ai lavori e istituzioni in una settimana di incontri, showcase, talk e appuntamenti. È un vero e proprio hub creativo, luogo di confronto e promozione che fa da trait d’union tra il mondo del Festival e quello dello spettacolo italiano nelle sue molteplici forme.

Quello di lunedì 23 febbraio alle ore 15.00 a Casa Sanremo è un incontro dedicato a un tema innovativo e cruciale per il futuro dell’industria musicale: la professionalizzazione degli artisti con disabilità nello spettacolo. L’evento, organizzato dal MEI, da sempre impegnato nello scouting inclusivo, propone una riflessione che unisce esperienze concrete, diritto, mercato del lavoro e buone pratiche.

Durante l’incontro verrà presentato “Pythika – Giochi Pitici”, un progetto innovativo patrocinato dal Ministro per le Disabilità, che mira a ridefinire i modelli di inclusione fornendo occasioni di visibilità e inserimento professionale nel mondo dello spettacolo. Alla prima edizione hanno aderito ben 585 artisti, e la migliore realtà musicale si esibirà al MEI di Faenza.

Gli interventi

A dialogare, moderate da Giordano Sangiorgi (patron del MEI), saranno figure istituzionali, professionisti del settore e realtà che da anni lavorano per un’arte realmente accessibile:

Alessandra Locatelli , Ministro per le Disabilità;

, Ministro per le Disabilità; Avv. Claudia Barcellona , avvocata dello spettacolo e fondatrice di Pythika;

, avvocata dello spettacolo e fondatrice di Pythika; Daniela Alleruzzo , presidente de L’Arte nel Cuore Onlus e fondatrice di Pythika;

, presidente de L’Arte nel Cuore Onlus e fondatrice di Pythika; M° Enzo Campagnoli , direttore d’orchestra e membro della giuria Pythika;

, direttore d’orchestra e membro della giuria Pythika; Giuliano Biasin, CEO della cooperativa Esibirsi.

L’evento, al quale prenderanno parte figure di spicco dello spettacolo e dell’industria culturale e creativa italiana, si concluderà con la premiazione, a cura del MEI, di un artista sensibile alle tematiche sociali, legato al circuito “indie” del MEI.

Inoltre, sarà presentato, insieme al poeta Davide Rondoni (Presidente del Comitato San Francesco 800), anche il bando “Il Mio Cantico Libero”, che invita le giovani generazioni a presentare brani ispirati alla figura e all’opera di San Francesco. Il vincitore, dopo un Master al Cet di Mogol, si esibirà al MEI 2026, domenica 4 ottobre a Faenza, nella giornata dedicata al Patrono d’Italia.