Sanremo, al Floriseum una conferenza sui simboli ebraici e sulla Resistenza tedesca al Nazismo

Nuovo appuntamento culturale a Sanremo con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano, che giovedì 29 gennaio alle ore 16.30 proporrà una conferenza dal forte valore storico e simbolico presso la Sala del Floriseum – Museo del Fiore, in corso Felice Cavallotti 113.

L’incontro, dal titolo “Dal Lulav alla Rosa Bianca: simboli di unità e resistenza”, sarà guidato dal botanico Claudio Littardi e dal presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni, che accompagneranno il pubblico in un affascinante parallelismo tra due mondi solo apparentemente lontani: la tradizione ebraica e la Resistenza tedesca al nazismo.

Il Lulav, ramo di palma utilizzato durante la festa ebraica di Sukkot, rappresenta l’unione del popolo e la forza della comunità. La Rosa Bianca, invece, richiama il coraggio dei giovani universitari tedeschi che, negli anni più bui del regime nazista, scelsero di opporsi alla dittatura con atti di resistenza morale e civile.

«Due immagini, due epoche, un unico filo conduttore – spiegano i relatori –: la capacità dell’essere umano di contrastare odio e disgregazione scegliendo la via della solidarietà e della dignità». Un dialogo tra storia e simboli che invita a riflettere sul valore universale della responsabilità individuale e collettiva.

L’ingresso è libero e gratuito.