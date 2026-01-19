Sanremo 2026, al via i cantieri del Festival: piazza Colombo chiusa e traffico deviato per gli allestimenti (Foto)

Con l’avvicinarsi del 76° Festival della Canzone Italiana, Sanremo entra nel vivo della fase operativa. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di allestimento in piazza Colombo, segnando concretamente l’avvio del lungo percorso che porterà la città alle serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio. Fin dalle prime ore della giornata le squadre tecniche sono entrate in azione in piazza Colombo, dove è cominciato il consueto smantellamento dell’aiuola a ridosso del parcheggio dei taxi, operazione preliminare necessaria per fare spazio alle strutture temporanee legate agli eventi collaterali del Festival e alle installazioni tecniche.

Contestualmente, la piazza è stata chiusa al traffico, con una nuova configurazione della viabilità che modifica in modo significativo i flussi di transito:

- In direzione monte è consentito il passaggio tra via Manzoni e via Marsaglia

- In direzione mare si transita tra via San Francesco e via Bartolomeo Asquasciati

- Restano in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata nelle aree già indicate dalle ordinanze della Polizia Municipale

- Il transito pedonale è limitato e regolato dalla segnaletica temporanea, con percorsi obbligati

- L’area interessata dai lavori è stata completamente transennata, mentre i mezzi operativi occupano gran parte dello spazio destinato abitualmente alla sosta e alla viabilità ordinaria.

Viabilità modificata e primi disagi

Le modifiche stanno già producendo ripercussioni sulla circolazione, soprattutto nelle ore di punta, con rallentamenti lungo le direttrici che convergono su piazza Colombo. La presenza dei cantieri e la riduzione delle carreggiate obbligano automobilisti e motociclisti a percorsi alternativi, mentre il trasporto pubblico sta progressivamente adattando fermate e aree di sosta, in linea con quanto previsto dalle ordinanze già in vigore. Particolare attenzione è rivolta anche all’area taxi, direttamente coinvolta dagli interventi di smontaggio dell’aiuola, che ogni anno rappresentano uno degli aspetti più visibili e discussi della trasformazione della piazza in chiave festivaliera.

Un cantiere destinato a durare

I lavori avviati oggi rappresentano solo l’inizio di un cantiere destinato a protrarsi per diverse settimane. Come già stabilito, le limitazioni alla sosta e alla circolazione resteranno attive fino al 14 marzo, o comunque fino al completo smontaggio delle strutture, prolungando di fatto l’impatto del Festival ben oltre le cinque serate televisive. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori interventi e nuove ordinanze che interesseranno altre zone strategiche della città, con l’avanzare degli allestimenti, delle prove tecniche e degli eventi collaterali. La Polizia Municipale invita cittadini, residenti e visitatori a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti, ricordando che i controlli saranno costanti e che sono previste sanzioni per chi non rispetta i divieti. Sanremo, dunque, cambia ufficialmente volto: il Festival 2026 è entrato nella sua fase più concreta.