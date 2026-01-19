Africa Eco Race, pre-partenza a Bordighera per i piloti italiani (Foto e video)

Pre-partenza a Bordighera per i piloti italiani che parteciperanno alla 17esima edizione dell'Africa Eco Race. In serata, al Palazzo del Parco, appassionati e cittadini hanno, infatti, avuto la possibilità di incontrare, ascoltare e conoscere i piloti pronti a salpare, nella giornata di domani, da Marsiglia alla volta di Tangeri.

Un'occasione per ammirare e fotografare le moto esposte che affronteranno una sfida ricca di novità e sorprese, osservare filmati e fotografie delle ultime edizioni, mostrate durante l'incontro, ascoltare le avventure raccontate dai protagonisti che hanno affrontato l'edizione 2025 dell'Africa Eco Race e conoscere i partecipanti della nuova edizione, in particolare chi affronterà questa gara per la prima volta. Sono saliti sul palco Carmelo Palmer, Andrea Vignone, Giuseppe Pozzo, Fabio Lottero, Sebastiano Antonello, Matteo Bottino, Tommaso Bettini, Massimo Ferrari, Stefano Dogliotti, Luca Perna, Mirco Bettini, Claudio Pastorello, Anna Chieregato, Jacopo Cerutti, Francesco Montanari, Marco Menichini, Alessandro Botturi e Paolo Caprioni.

Tra le novità di questa edizione vi sarà un premio speciale by Roma Moto Days dedicato ai Veteran. "Tutte le sere ci sarà una classifica speciale che si chiama Veteran Raider by Moto days" - fa sapere la responsabile dei concorrenti e giornalista dell'Africa Eco Race Elisabetta Caracciolo - "Tutte le sere la persona che ha vinto la tappa per quanto riguarda la categoria Veteran prima del briefing verrà chiamata e premiata con una maglietta personalizzata con 'Today I am the gladiator'. Alla fine della gara ci sarà una classifica e il vincitore assoluto andrà a Roma con un soggiorno omaggio per due persone oltre a ricevere un premio: un elmo da gladiatore. C'è un'altra idea a cui stiamo lavorando: fare qualcosa anche con il quattordicesimo della classica. Potrebbe esserci un premio speciale anche per lui".

Sport, avventura e beneficenza saranno al centro dell'edizione 2026 dell'Africa Eco Race. Fra gli italiani ben otto piloti in moto saranno alla loro prima esperienza. Quest'anno 289 iscritti, che rappresentano 27 nazionalità, attraverseranno Marocco, Mauritania e Senegal. Si metteranno alla prova 104 moto, di cui 40 nella categoria Xtreme Rider by Motul (la celebre “Malle Moto”); un quad; 45 veicoli a 4 ruote e tra questi 20 SSV; 5 camion; 23 veicoli nella categoria Historic (22 auto e 1 camion), dal 1970 al 2007; 14 moto e 13 auto nella categoria RAID, senza classifica. La carovana del rally raggiungerà la grande città africana il 23 mattina e nei giorni seguenti, 24 e 25 gennaio, affronterà le operazioni preliminari prima di scendere in pista per il prologo, previsto per il 25 gennaio sulla spiaggia di Tangeri. La prima tappa partirà il 26 gennaio e dopo 11 tappe, 5 in Marocco, 5 in Mauritania e 1 in Senegal, gli equipaggi raggiungeranno il Lago Rosa a Dakar.

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della Protezione civile. Per l'occasione è stata riservata una location per la sosta dei veicoli tecnici nell'ex area di pattinaggio vicino al piazzale Zaccari e nell'area nei giardini Peynet sulla parte interna antistante il Palazzo Golzi.