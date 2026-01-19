Visita del CdA di Amaie Energia e Servizi ai cantieri PNRR del Mercato dei Fiori (Foto)

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia e Servizi hanno effettuato un sopralluogo presso i cantieri del Mercato dei Fiori di Sanremo, interessati dagli interventi finanziati dal PNRR. Alla visita hanno preso parte il Presidente Sergio Tommasini e i consiglieri Ramoino, Di Falco e Albanese, che hanno seguito l’avanzamento delle attività insieme al RUP, ing. Luca Pesce.

Il Mercato dei Fiori rappresenta molto più di un centro di scambio commerciale: è un luogo identitario e culturale, nel quale generazioni di floricoltori, commercianti e artigiani hanno condiviso competenze e saperi legati alla coltivazione, al design floreale e alla logistica. Un patrimonio che coniuga tradizione e innovazione e che gli investimenti in corso mirano a valorizzare, migliorando la fruibilità dei servizi e rafforzando la competitività dell’offerta.

Il compendio immobiliare, affidato in gestione ad Amaie Energia e Servizi S.r.l., comprende:

il fabbricato principale, articolato su due piani fuori terra e un piano interrato;

una struttura portante prefabbricata in calcestruzzo armato, caratterizzata da dieci corpi scala che collegano l’interrato alla copertura;

un cortile centrale coperto da un tetto a pseudo-padiglione con travi reticolari in legno lamellare e manto in lamiera metallica;

un edificio adiacente e connesso, a pianta trapezoidale, noto come Silos ;

; un fabbricato a un piano fuori terra ad uso magazzino, con superficie di circa 18.800 mq.

Il piano di investimenti PNRR, per un importo complessivo di 15.740.000 euro, interessa diverse porzioni del complesso (aree oggi dismesse del piano terra dell’edificio principale, piano terra e copertura del Silos, nonché l’immobile magazzino) e ha i seguenti obiettivi:

riqualificare e adeguare alla normativa antincendio il piano terra dell’edificio principale, realizzando nuove aree per contrattazione, movimentazione, carico e scarico merci;

creare un’area di sosta (HUB) per mezzi pesanti destinata all’interscambio delle merci, di circa 8.000 mq;

realizzare nuove celle frigorifere e riqualificare quelle esistenti per migliorare i processi di conservazione;

installare impianti fotovoltaici per contenere i costi energetici di un’attività ad alto consumo, legata in particolare al funzionamento continuo delle celle frigo;

sostituire e potenziare gli impianti di refrigerazione a servizio delle celle;

realizzare un sistema di accumulo e distribuzione del freddo (banca del freddo);

riqualificare e adeguare alla prevenzione incendi l’edificio magazzino.

Il Consiglio di Amministrazione ha potuto constatare che i lavori procedono regolarmente e che la conclusione degli interventi è prevista per giugno 2026.

«In un’epoca in cui i mercati diventano sempre più globali e virtuali - ha dichiarato il Presidente Sergio Tommasini - il Mercato dei Fiori di Sanremo conserva un valore inestimabile, perché unisce tradizione e innovazione. Non è solo uno spazio fisico, ma il simbolo di una cultura che valorizza il territorio, l’artigianalità e l’orgoglio di una comunità in armonia con la natura. Rappresenta una parte della nostra storia e, al tempo stesso, una concreta speranza per il futuro, come modello di sostenibilità e di valorizzazione delle eccellenze locali».