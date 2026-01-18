Ventimiglia, al Fermi Polo Montale una conferenza sulla violenza di genere: scuola e istituzioni unite per la prevenzione

Si è svolta presso l’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia una significativa conferenza dedicata al tema della violenza di genere, una delle emergenze sociali e culturali più rilevanti del nostro tempo.



"L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto per studenti - si spiega nella nota -, docenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, della parità e della legalità. Alla conferenza ha preso parte la Dott.ssa Milena Raco, Assessora alla Cultura del Comune di Ventimiglia, che ha offerto un contributo autorevole e concreto, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni e della scuola nella prevenzione della violenza e nella formazione delle giovani generazioni. Nel suo intervento, l’Assessora ha evidenziato come la violenza di genere non sia solo un fenomeno individuale o familiare, ma un problema strutturale che richiede consapevolezza, educazione e responsabilità collettiva. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti giuridici e culturali del fenomeno, con riferimenti all’evoluzione normativa e alla necessità di riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione, prevaricazione e controllo. Il dialogo con gli studenti ha favorito una partecipazione attiva, stimolando domande, riflessioni e una maggiore comprensione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto all’autodeterminazione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituto Fermi Polo Montale, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, nel promuovere percorsi educativi di cittadinanza attiva e di educazione civica, volti a formare cittadini consapevoli, responsabili e rispettosi delle differenze. La scuola si conferma così non solo luogo di istruzione, ma anche spazio di crescita civile e sociale, dove temi complessi e delicati come la violenza di genere vengono affrontati con serietà, competenza e attenzione educativa, nella convinzione che la prevenzione passi prima di tutto dalla conoscenza e dal dialogo".