Musica e ricordi al Piccolo Cottolengo di Sanremo: il Vocal Ensemble Lotus Flowers incanta gli ospiti (foto)

Un pomeriggio speciale di musica e sorrisi ha animato il Piccolo Cottolengo di Sanremo grazie all’Associazione Culturale A.E.C. e al Vocal Ensemble Lotus Flowers, diretto dal Maestro Giulia Betti. Una decina di coristi locali, pieni di entusiasmo e desiderosi di condividere la loro musica, hanno trasformato il Teatro della struttura, in uno spazio di allegria e partecipazione. Le melodie, tratte dall’epoca della giovinezza degli ospiti, hanno risvegliato ricordi ed emozioni, accompagnate da occhi brillanti, sorrisi e mani che battevano il ritmo. Alcuni ospiti hanno cantato insieme, mentre altri si lasciavano trasportare dalla musica, creando un momento di partecipazione condivisa.



«Voglio ringraziare di cuore i coristi e il Maestro Giulia Betti per aver portato gioia e armonia ai nostri ospiti», ha dichiarato Don Fulvio Ferrari, direttore del Piccolo Cottolengo. «La musica ha il potere straordinario di avvicinare le persone, risvegliare ricordi e rendere ogni incontro un momento speciale di comunità e condivisione».