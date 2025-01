Sanremo: ecco le ecoisole informatizzate, per fine mese prevista l'attivazione nelle quattro aree previste (Foto)

Dopo qualche mese di attesa, le isole ecologiche sono finalmente apparse a Sanremo, localizzate nelle quattro aree che erano state designate a partire dallo scorso luglio.

In via Margotti, via Galilei, via San Francesco e via Caduti del lavoro sono quindi presenti le ecoisole, che però al momento non sono ancora attive: per quello sarà necessario attendere ancora qualche giorno, come aveva recentemente reso noto Amaie Energia, e servirà quindi attendere qualche giorno ancora prima che siano definitivamente operative. Il personale stta intanto operando per mettere in funzione i punti di raccolta entro la fine di gennaio.

Le isole ecologiche, come già dichiatato dall'assessore all'ambiente Ester Moscato, saranno il primo passo per una fase di sperimentazione, che dovrebbe portare alla trasformazione della raccolta differenziata a Sanremo, rimuovendo per la maggior parte il porta a porta. Per poter però parlare di un effettivo cambiamento sarà necessario del tempo: l'obiettivo è di arrivare nel 2026 a coprire grazie alle isole ecologiche l'80% del territorio comunale (nelle aree rimanenti rimarrà in vigore il sistema del porta a porta).

Intanto al Palafiori è iniziata la distribuzione delle tessere per usufruire dei punti di raccolta. Le carte, potranno essere ritirate per tutto il mese di Gennaio da chi ha ricevuto la comunicazione dal Comune.

La prima ecoisola si trova in via Margotti vicino alle scuole medie dante Alighieri, la seconda in via Caduti del lavoro nel tratto in cui inizia via Isonzo, la terza in cima a via San Francesco, vicino all'incrocio con via Gallo e le ultime due in Borgo Opaco, che serviranno via Galileo Galilei.