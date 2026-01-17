La magia del macro, "Sono solo sassi?" di Sergio D’Orsi in mostra a Bordighera (Foto e video)

"Sono solo sassi?" di Sergio D'Orsi in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica, in via Al Mercato n° 8, a Bordighera.

Dopo "I fiori del mare" e "Bordighera ieri e oggi" Sergio D'Orsi torna a esporre i suoi capolavori sulla magia del macro nella città delle palme. "E' un cittadino di Torino che si è trasferito a Bordighera. E' un appassionato di fotografia ma anche di sassi" - fa sapere Giorgio Loreti dell'Ucd di Bordighera - "Con questa mostra si può scoprire la magia del macro, cioè della macrofotografia".

La mostra fotografica, inaugurata lo scorso 10 gennaio, è a ingresso libero e si potrà visitare fino al 24 gennaio, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. "Sono fotografie di sassi che D'Orsi ha raccolto e poi fotografato" - svela Loreti - "Sono, perciò, esposte sia le foto che i sassi. E' una mostra che ha una certa originalità e che ha anche un lato scientifico: il sasso ingrandito mostra delle particolarità che sono veramente sorprendenti permettendoci di conoscere meglio anche una parte di natura che molto spesso non riusciamo ad osservare grazie anche alla presenza di un opuscolo in cui sono illustrate le varie descrizioni".