Festa di Sant’Antonio Abate, Isolabona riprende un'antica tradizione: la benedizione degli animali (Foto e video)

A Isolabona riprende un'antica tradizione: la benedizione degli animali.

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, questa mattina, dopo la celebrazione della santa messa della domenica nella parrocchia di Santa Maria Maddalena, si è, infatti, svolta la benedizione degli amici a quattro zampe presenti, cani e gatti, nella piazza della chiesa.

Un'iniziativa, proposta da don Antonio, parroco della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Isolabona, paese fortemente legato alla vita rurale, che affonda le sue radici nel Medioevo. L'usanza è, infatti, nata con lo scopo di proteggere gli animali fondamentali per il lavoro agricolo, il trasporto e il sostentamento delle famiglie. Un gesto, dunque, di gratitudine e di cura verso gli animali che continuano ad avere un ruolo importante, sia come compagni di vita nelle case, sia come prezioso supporto nelle attività in campagna, nella vita quotidiana degli abitanti del paese.