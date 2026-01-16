Ventimiglia, discariche abusive a Roverino, il Comune si costituisce al TAR per difendere le ordinanze sulla rimozione dei rifiuti

La Giunta comunale di Ventimiglia ha deliberato la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, a seguito del ricorso presentato da alcuni privati contro le ordinanze sindacali che imponevano la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso riguarda in particolare tre ordinanze sindacali del settembre scorso, emesse dopo gli accertamenti del Comando Carabinieri Forestale, che avevano segnalato la presenza di rifiuti abbandonati in un’area di località Roverino, configurando una discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in violazione della normativa ambientale.

Nonostante l’avvio del procedimento amministrativo e le comunicazioni formali ai proprietari dei terreni, gli interventi di bonifica non sarebbero stati eseguiti. Da qui l’adozione delle ordinanze e, successivamente, il ricorso al TAR da parte di alcuni interessati. Con la delibera approvata all’unanimità, l’esecutivo guidato dal sindaco Flavio Di Muro ha ritenuto necessario difendere l’operato dell’Ente, sottolineando l’importanza di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza sanitaria e ambientale, a tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità.

La Giunta ha inoltre autorizzato il legale incaricato a presentare ogni eccezione e domanda utile per la difesa del Comune e ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza di formalizzare la costituzione in giudizio e predisporre tempestivamente la strategia difensiva.