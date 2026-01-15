Installato il primo passaggio pedonale rialzato in Borgo Tinasso: più sicurezza sulla strada verso le colline (Foto)

Da alcuni giorni in strada Borgo Tinasso è stato installato il primo dei due passaggi pedonali rialzati previsti sulla via che dal quartiere del Borgo porta verso le colline.
E’ una decisione presa dal comune nei mesi scorsi, fortemente sollecitata dal consigliere comunale Alessandro Marenco, che da tempo sta anche lavorando alla realizzazione di un parcheggio vicino al campo di Pian dei Cavalieri, tanto atteso da chi vive nella zona.
Il passaggio pedonale è stato allestito a ridosso della fermata del bus, vicino alle case popolari. Si tratta di un primo ma importante intervento per garantire più sicurezza sulla strada.