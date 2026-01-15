Rafforzamento Polizia di Stato in Liguria: per la provincia di Imperia numeri insufficienti, SIAP denuncia gravi criticità

Il piano nazionale di rafforzamento degli organici della Polizia di Stato, reso noto in questi giorni, non soddisfa le esigenze della Regione Liguria e, in particolare, quelle della provincia di Imperia, dove la carenza di personale resta grave e strutturale. Alla nostra provincia sono state assegnate circa 19 unità, concentrate prevalentemente sulla Questura. Un numero che, secondo il SIAP, non risponde minimamente alle reali necessità del territorio e non può essere considerato un incremento effettivo di organico. Le assegnazioni, infatti, non sono al netto delle numerose uscite per pensionamento, già avvenute o previste nei prossimi mesi, con il risultato che l’impatto operativo rischia di essere nullo.

La situazione appare ancora più preoccupante se si considera il contesto locale. La provincia di Imperia è da tempo esposta a criticità rilevanti sul piano della sicurezza, anche in relazione alla presenza e alle attività della criminalità organizzata, fenomeno più volte sottovalutato nel dibattito pubblico ma ben noto agli operatori sul territorio. Proprio su questo punto, il SIAP ricorda di aver incontrato nei mesi scorsi il Prefetto di Imperia, che aveva condiviso apertamente la preoccupazione per la carenza di organico. Alla luce di tali premesse, l’assegnazione di sole 19 unità ha suscitato forte stupore e delusione. Ancora più grave, secondo il sindacato, la posizione espressa in sede ufficiale dal Questore, che avrebbe messo a verbale l’assenza di problemi di organico nei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, una valutazione definita dal SIAP “assolutamente non rispondente alla realtà”.

A rendere il quadro ancora più critico è il fattore tempo: le nuove assegnazioni diventeranno operative solo nel corso della primavera 2026, con il rischio concreto di un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro per il personale già in servizio, esposto a livelli crescenti di stress e di rischio professionale. Il SIAP respinge quindi con forza i toni trionfalistici emersi in questi giorni nel dibattito politico e istituzionale. “I dati non lo consentono – ribadisce il sindacato – soprattutto per territori come Imperia, dove i numeri assegnati non permettono alcun reale miglioramento della capacità operativa”.

Il sindacato annuncia infine che proseguirà il confronto con le istituzioni locali e nazionali, a partire dal Questore, per ottenere un rafforzamento adeguato e coerente con le reali esigenze della provincia, denunciando al contempo il ruolo ancora troppo marginale della Regione Liguria sul tema della sicurezza, ritenuto non più rinviabile.