Il governatore Mauro Imbrenda fa visita al Lions Club Bordighera Capo Nero Host (Foto)

Il governatore del distretto 108 Ia3 Mauro Imbrenda fa visita al Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Il presidente Silvano Croese e i membri del suo club, ieri sera, hanno accolto il governatore e gli altri officers distrettuali giunti in visita nella città delle palme. Il presidente Croese, per l'occasione, ha esposto una breve relazione sulle attività di servizio svolte finora e in programma nei prossimi mesi. In particolare, ha evidenziato la messa a disposizione di una somma di 5000 euro per sostenere persone e famiglie del territorio in difficoltà economiche, in coordinamento con le strutture dei Servizi Sociali dei comuni della zona.

Dopo l’ascolto degli inni nazionali, la lettura del codice etico lionistico e il tradizionale scambio di gagliardetti, la serata è proseguita con i discorsi delle cariche distrettuali presenti. Il governatore Imbrenda ha concluso con un forte invito all’amore reciproco e al rispetto di tutti, parole che sono presenti proprio nel suo motto “Amor omnia vincit”, ovvero “l’amore vince su tutto”.

"L’incontro è stato estremamente conviviale e piacevole per tutti i soci e gli ospiti, che hanno molto apprezzato l’organizzazione e lo spirito di gruppo del club, costituito da veri amici desiderosi di aiutare i meno fortunati" - fa sapere il Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Il Governatore Imbrenda ha, infine, ringraziato tutti, dichiarando di essere "molto contento della serata trascorsa in amicizia". Una bella foto di gruppo dei soci e degli ospiti ha così chiuso la piacevole visita.