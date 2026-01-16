Torna l'Africa Eco Race, scatta il divieto di sosta a Bordighera

Scatta il divieto di sosta a Bordighera in occasione della manifestazione “Africa Eco Race”. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Da lunedì 19 gennaio dalle 15 a martedì 20 gennaio alle 9 nel piazzale R. Zaccari, ex pista pattinaggio, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere la sosta dei mezzi tecnici della manifestazione Africa Eco Race.

Lunedì 19 gennaio, inoltre, dalle 18 fino al termine dell'evento davanti al teatro Golzi vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli di sosta carico e scarico merci, per permettere l’allestimento di un gonfiabile. I contravventori saranno puniti a norma di legge.