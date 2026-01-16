La Regione Liguria sempre più ‘Regina dei fiori’ d’Italia: tutto pronto per la decima edizione di Myplant a Rho

Liguria sempre sola in vetta per produzione fiori con 454 milioni di euro di valore alla produzione. Tutto pronto per la decima edizione di Myplant (18-20 febbraio, FieraMilano Rho), la fiera internazionale leader del florovivaismo, del garden e del paesaggio professionale, che, a sua volta, batte ogni record raggiungendo i 60.000mq di esposizione. Grande attesa per le aziende liguri in mostra.

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione dell’intero settore florovivaistico (fiori, piante, alberi, bulbi, ecc.) nazionale.

Una settore che nonostante le difficoltà climatiche, gli alti costi sostenuti e una concorrenza sempre più marcata, nell’ultimo rilevamento ufficiale ha ritoccato al rialzo i livelli record dell’anno precedente: sfondata quota 3 miliardi e 250 milioni di euro di valore alla produzione, e un export ‘Made in Italy’ ai vertici internazionali.

Produzioni regionali in forte crescita (oltre 24 milioni di crescita). Un fiore su tre è ligure: “Tra le Regioni a maggiore vocazione florovivaistica – segnalano gli organizzatori di Myplant – il risultato economico consolida il ruolo della Regione Liguria tra le aree principali per la produzione vivaistica nazionale, che ha battuto un altro record”.

In questa cornice, infatti, la Liguria si conferma tra le più produttive del settore florovivaistico, coprendo il 14% dell’intero valore italiano (fiori, piante, alberi, bulbi, ecc.). Il valore alla produzione regionale è di 462 milioni di euro (437,7 nel precedente rilevamento), 454 dei quali generati da fiori e piante in vaso - basti pensare che il secondo produttore nazionale di fiori e piante in vaso, la Sicilia, non ha raggiunto la metà delle produzioni liguri, fermandosi a circa 218 milioni - e 8,2 dei quali (+5%) derivanti dal vivaismo.

Tra gli oltre 800 marchi italiani ed esteri attesi alla kermesse milanese, si stima che una decina sarà composta da realtà liguri.

“Abbiamo già la certezza che almeno 200 delegazioni ufficiali di buyer internazionali e oltre 100 aziende estere accreditate in visita da 40 Paesi e 4 continenti, soprattutto dall’Europa, principale mercato di sbocco dei prodotti italiani. Compratori che, insieme alle migliaia di operatori italiani, potranno apprezzare l’eccellenza del prodotto florovivaistico ligure” – affermano da Myplant.

“Grazie anche alle imprese liguri, l’Italia conferma il ruolo di esportatore netto del prodotto orto-florovivaistico”: secondo le stime elaborate dalle agenzie internazionali, l’Italia si conferma seconda potenza esportatrice europea e terza mondiale con oltre 1 miliardo e 200 milioni di prodotti vegetali (valore alla produzione): un saldo fermamente positivo della bilancia commerciale nonostante l’aumento delle importazioni registrato negli ultimi anni.