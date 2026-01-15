Ventimiglia in lutto: è morto Arcangelo Dario, ex agente della polizia locale

Ventimiglia è in lutto per la morte di Arcangelo Dario, ex agente della polizia locale.

Un uomo molto conosciuto, stimato e amato nella città di confine per la sua professione e per il suo impegno sociale. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità e il comando della polizia locale che si stringono attorno alla famiglia di Arcangelo Dario.

Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia: "Il Sindaco e l’Amministrazione comunale tutta si stringono con profondo cordoglio attorno alla famiglia Dario per la prematura scomparsa di Arcangelo Dario, ex agente di polizia locale. Arcangelo, prematuramente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, è stato una persona conosciuta e stimata nel panorama cittadino, che ha servito la comunità con impegno e senso del dovere".

"Un'altra triste notizia, è mancato Arcangelo Dario, caro amico di gioventù. Componente, come me, della staffetta dei Sestieri negli anni 80 nella Ciassa, atleta fortissimo, suo il tratto più lungo: ponte Roia-Nervia-Passerella" - ricorda Sergio Pallanca, presidente del Comitato pro Centro storico - "Poi agente della polizia locale, figlio di due postini leggendari, la madre e il padre, consegnavano, a piedi, la posta puntualmente con ogni tempo nelle frazioni, anche le più isolate. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace".

Il funerale verrà celebrato sabato prossimo, il 17 gennaio, alle 14.30 nella chiesa di Sant'Agostino.