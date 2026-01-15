Valle Argentina: cagnolina finisce in un dirupo, salvata da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e dall'elicottero

Mobilitazione di soccorsi, tra ieri sera e questa mattina con Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, nella zona del Colle Melosa in alta Valle Argentina per una cagnolina da caccia, che era finita in una zona impervia.

I fatti erano avvenuti nel pomeriggio di ieri, nel corso di una battuta di caccia. I due cani erano scivolati e, mentre uno era riuscito a risalire, l’altro era rimasto sotto.

Si tratta di una femmina, dal nome Luna, che è stata controllata per tutta la notte con il Gps. Stamattina, con l’ausilio dell’elicottero Drago, la cagnolina e stata recuperata e riconsegnata al cacciatore.