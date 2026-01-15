Ventimiglia: falsi volantini del “Ministero dell’Interno”, allarme lanciato dalla Questura

La Questura di Imperia lancia un avviso importante alla popolazione di Ventimiglia, dove in questi giorni sono comparsi, sui portoni di diversi condomìni, volantini falsi recanti l’intestazione del “Ministero dell’Interno”. Si tratta di documenti completamente contraffatti, affissi da ignoti con l’obiettivo di indurre i residenti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni.

Nei volantini si invita infatti a lasciare l’alloggio per presunti “controlli” da parte di un’autorità non meglio identificata, chiedendo inoltre ai cittadini di essere pronti a esibire documentazioni varie e minacciando denunce in caso di permanenza ritenuta “non giustificata”.

Nessuna Autorità istituzionale ha diffuso comunicazioni di questo tipo e che il contenuto dei volantini è falso, ingannevole e privo di qualsiasi fondamento. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un espediente per allontanare i residenti dalle abitazioni e favorire così furti in casa.

Le forze dell’ordine invitano quindi i cittadini di non dare seguito alle indicazioni riportate nei volantini, non lasciare la propria abitazione sulla base di tali comunicazioni, diffidare di chiunque si presenti per controlli non annunciati tramite canali ufficiali e segnalare immediatamente la presenza dei volantini o qualsiasi situazione sospetta al 112.

La Polizia di Stato ha già avviato gli accertamenti per individuare i responsabili e prevenire eventuali reati predatori collegati a questa attività. La Questura rinnova l’appello alla massima prudenza e alla collaborazione dei cittadini, ricordando di fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle Autorità.