Nuova ondata di truffe via SMS: segnalazioni in aumento in provincia di Imperia, fate attenzione

Tornano a circolare con insistenza i tentativi di truffa via SMS e, da alcuni giorni, le segnalazioni si stanno moltiplicando anche in provincia di Imperia. Il copione è ormai noto: un messaggio sul cellulare avvisa la vittima di un presunto pagamento sospetto, invitandola a contattare con urgenza un numero di telefono per “bloccare” l’operazione.

È quanto accaduto a un cittadino imperiese che ha ricevuto un SMS in cui si parlava di un pagamento di 3.950 euro a favore di Glovo, con l’invito a chiamare un numero con prefisso di Roma, spacciato come assistenza NexiPay. Dopo un primo momento di comprensibile allarme, l’uomo ha riconosciuto il tentativo di raggiro grazie agli articoli informativi pubblicati nelle scorse settimane su questo tipo di truffe e ha immediatamente bloccato il numero, evitando di chiamare.

Si tratta di una strategia ormai collaudata dai truffatori: creare urgenza e paura per spingere la vittima a telefonare. Una volta al telefono, i malintenzionati cercano di carpire dati sensibili, codici bancari o di convincere l’utente a effettuare operazioni che portano allo svuotamento del conto.

Il cittadino ha anche provato a segnalare l’accaduto tramite il portale online della Polizia Postale, scontrandosi però con un limite del sistema: la piattaforma consente attualmente la denuncia di episodi di phishing legati a siti web o email, ma non di truffe veicolate esclusivamente tramite SMS e numeri telefonici.

Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione: nessun istituto bancario o servizio di pagamento contatta i clienti via SMS chiedendo di chiamare numeri esterni o di fornire dati personali. In caso di messaggi sospetti, è fondamentale non rispondere, non chiamare i numeri indicati e rivolgersi direttamente alla propria banca attraverso i canali ufficiali.

L’invito è anche a parlare di questi episodi con familiari e persone più vulnerabili, affinché nessuno cada nella trappola di truffe che, soprattutto negli ultimi giorni, sembrano colpire con particolare frequenza il territorio imperiese.