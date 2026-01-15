 / Cronaca

Cronaca | 15 gennaio 2026, 07:26

Sanremo: incendio distrugge un magazzino usato come abitazione a Verezzo, intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate stanotte alle 2

Sanremo: incendio distrugge un magazzino usato come abitazione a Verezzo, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte intorno alle 2, in frazione Verezzo a Sanremo per l’incendio di un magazzino utilizzato come abitazione da due persone. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città dei fiori, che hanno spento l’incendio non senza difficoltà.

I due occupanti del piccolo anfratto dove vivevano sono stati portati in ospedale per un lieve stato di intossicazione ma, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Ora gli inquirenti lavoreranno per capire le cause dell’incendio e la situazione abitativa dei due occupanti.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium